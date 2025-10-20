Gazzetta.it - Juve, Tudor in bilico: tre candidati per la panchina

Brevi  
Gazzetta.it - Juve, Tudor in bilico: tre candidati per la panchina

Il futuro di Igor Tudor alla guida della Juventus si gioca tutto tra Madrid e Roma. Le prossime trasferte contro il Real e la Lazio rappresentano uno spartiacque per il tecnico croato, che arriva al nuovo Santiago Bernabeu con il peso di una lunga serie di risultati negativi e il fiato sul collo da parte della dirigenza.

Il direttore tecnico bianconero, François Modesto, in accordo con il management, ha già avviato le valutazioni su eventuali alternative.

 Il primo nome in cima alla lista è quello di Luciano Spalletti, già sondato a giugno dall’ex dirigente Cristiano Giuntoli. Il tecnico di Certaldo gradirebbe la sfida bianconera, ma la questione economica potrebbe rappresentare uno scoglio non da poco.

Più suggestiva, e allo stesso tempo divisiva, l’ipotesi Roberto Mancini. L’ex ct azzurro, storicamente vicino ai colori bianconeri, non ha però un rapporto idilliaco con la tifoseria juventina, a causa di trascorsi non dimenticati da ambo le parti.

Infine, prende quota anche un nome "fuori dal giro grosso": Raffaele Palladino. Reduce da un’esperienza positiva a Firenze, ha scelto di interrompere il proprio percorso in viola e resta libero. 

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    33
    14
    6
    13

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    28

    33
    7
    7
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    33
    2
    12
    19
Back To Top