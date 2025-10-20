Gazzetta.it - Juve, Tudor in bilico: tre candidati per la panchina

Il futuro di Igor Tudor alla guida della Juventus si gioca tutto tra Madrid e Roma. Le prossime trasferte contro il Real e la Lazio rappresentano uno spartiacque per il tecnico croato, che arriva al nuovo Santiago Bernabeu con il peso di una lunga serie di risultati negativi e il fiato sul collo da parte della dirigenza.

Il direttore tecnico bianconero, François Modesto, in accordo con il management, ha già avviato le valutazioni su eventuali alternative.

Il primo nome in cima alla lista è quello di Luciano Spalletti, già sondato a giugno dall’ex dirigente Cristiano Giuntoli. Il tecnico di Certaldo gradirebbe la sfida bianconera, ma la questione economica potrebbe rappresentare uno scoglio non da poco.

Più suggestiva, e allo stesso tempo divisiva, l’ipotesi Roberto Mancini. L’ex ct azzurro, storicamente vicino ai colori bianconeri, non ha però un rapporto idilliaco con la tifoseria juventina, a causa di trascorsi non dimenticati da ambo le parti.

Infine, prende quota anche un nome "fuori dal giro grosso": Raffaele Palladino. Reduce da un’esperienza positiva a Firenze, ha scelto di interrompere il proprio percorso in viola e resta libero.