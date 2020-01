Gazzetta - Ritiro sospeso, accordo tra Gattuso e lo spogliatoio: i calciatori torneranno domani per restare definitivamente in ritiro

È durato una notte il ritiro della SSC Napoli. Ieri sera, dopo la delusione per l'ennesima sconfitta, i giocatori avevano chiesto alla società di andare in ritiro. E dal ventre del San Paolo, la squadra si è trasferita a Castel Volturno, dove ha pernottato nell'hotel adiacente il centro sportivo. Stamattina, Rino Gattuso ha tenuto a rapporto i giocatori, coi quali ha analizzato i motivi della sconfitta. Ed è in quei frangenti che tecnico e squadra hanno raggiunto l'accordo di sospendere il ritiro..Così, dopo l'allenamento di questo pomeriggio, i giocatori lasceranno il centro sportivo per rientrare nelle rispettive abitazioni. L'appuntamento è per domani mattina, a Castel Volturno, per la seduta di rifinitura. Dopodiché, il Napoli resterà in ritiro in attesa della gara di martedì sera, contro la Lazio, in programma al San Paolo, per i quarti di finale di Coppa Italia. A riportare la notizia è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.