Garcia su Rrahmani: "L'importante è che non vada in nazionale, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa dal Konami Training Center nell’antivigilia della gara del Maradona contro la Fiorentina:

“Rrahmani? Amir si è allenato con noi oggi e domani vediamo come sta: è quasi recuperato, se non vale la pena rischiarlo ma se è disponibile non serve nemmeno lasciarlo fuori. Se ci sarà, non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma valuteremo nell'allenamento di domani, […] l'importante è che Rrahmani non vada in Nazionale perché poi gioca lì e si infortuna con noi".