Garcia su Giuffredi: "Con Mario Rui ci siamo chiariti, se replico ogni volta che un agente piange..."

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa dal Konami Training Center nell’antivigilia della gara del Maradona contro la Fiorentina:

"Se replico ogni volta che c'è un agente che piange, passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore che tutti i giorni vedi con te, è parlare con lui e non con i procuratori. Ho chiarito con Mario Rui le cose che ha detto, abbiamo un rapporto sano e onesto. Vorrebbe giocare di più, ma a me piace che sia motivato per avere più spazio perchè è un giocatore importante: ho fortuna qui, ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e qui ne ho due forti. Niente da dire, posso solo dire che anche il Napoli ha gestito la cosa".