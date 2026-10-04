Galles-Danimarca, le formazioni ufficiali: Hojlund dal primo minuto in campo
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Sono da poco scese in campo Galles e Danimarca al Cardiff City Stadium, per la quarta giornata della Nations League.
Le due nazionali arrivano all'appuntamento con tre punti ciascuna nel Gruppo A4, mentre il Portogallo guida il girone a punteggio pieno.
Galles-Danimarca, le formazioni ufficiali
- Galles (4-2-3-1): Ward; Neco Williams, Cabango, Ben Davies, Dasilva; Jordan James, Ampadu; Brennan Johnson, Liam Cullen, Sorba Thomas; Lewis Koumas. CT: Craig Bellamy.
- Danimarca (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Højbjerg, Froholdt; Isaksen, Højlund, Daramy. CT: Brian Riemer. N Napoli Magazine
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