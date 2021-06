Ultime notizie Napoli. Fiocco rosa in casa SSC Napoli. È nata la prima figlia di Gianluca Gaetano. La piccola principessa si chiama Carmela, come la nonna.

Al giocatore di Cimitile, al papà Gianfelice, alla compagna e a tutta la famiglia vanno i più sinceri auguri da parte di tutta la redazione di CalcioNapoli24 e del direttore Salvio Passante.

Gianluca Gaetano

Gaetano, classe 2000, è un giocatore di proprietà della SSC Napoli, nell'ultimo anno e mezzo in prestito alla Cremonese, in Serie B. Probabilmente rientrerà in rosa per il ritiro pre-campionato, ma il suo futuro non è stato ancora definito.