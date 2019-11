Futsal Fuorigrotta, Milucci allo scadere regala il pari. Oliva: “Una rimonta che ci dà forza” [FOTO]

Grande grinta e carattere da dieci nel big match del PalaCercola contro il Real San Giuseppe. Il Futsal Fuorigrotta, con Milucci a fil di sirena, riacciuffa gli ospiti ad un solo secondo dalla fine: sotto di due reti, i ragazzi di Oliva con i sigilli di uno straordinario De Simone e dell'ex Napoli e Bisceglie ottengono un punto in una partita spettacolare. Trasferta capitolina in casa della Lazio venerdì prossimo. PRIMO TEMPO - Prima grande occasione sui piedi di Arillo che calcia sul fondo. Paratona di Ganho su Chimanguinho, sull'altro fronte Grasso con una gran botta non trova la porta. Manfroi sfiora il palo alla destra di Ganho all'8', l'11 gialloblù poi scheggia la traversa. Lo stesso ex Rieti sfiora addirittura l'autogoal su corner di Turmena. Azione di Arillo che però incappa in Ranieri sulla sua strada, l'ex Lausdomini si oppone anche a capitan Perugino. Girata di Jefferson messa in angolo, Turmena spara ancora sul numero uno vesuviano. Manfroi prova a deliziare la platea in sforbiciata, vola Ganho. Nuovamente il 17 ex Feldi a scaldare le mani di Davide Ranieri. Ad 1'12" dal termine scontro di gioco tra Arillo e Japa. Braccio largo del 9 biancazzurro che non sembra colpire l’avversario in maniera violenta, se non per prendere posizione. Per l'arbitro, a due passi, è rosso diretto. Il numero 12 di Oliva miracoloso, in inferiorità numerica abbassa la saracinesca con due interventi prodigiosi e primo tempo in archivio a reti bianche. SECONDO TEMPO – Superiorità numerica di due minuti da completare ad inizio ripresa per il San Giuseppe (altri 48”) e il Fuorigrotta paga dazio dopo 34" con Manfroi che porta in vantaggio gli ospiti. Reazione di Kakà che calcia alto e invece Duarte, dall'altra parte sigla il 2-0 a 3'45". Ranieri si oppone in uscita a De Simone, il Diez poi evita Japa e coglie il palo interno come preludio di una prestazione da incorniciare. Jefferson in ripiegamento evita il bis al trentaseienne ex Napoli. Proprio De Simone compie la giocata spaziale che rimette in corsa i suoi compagni, saltando tutti e incrociando la palla alle spalle del portiere avversario al 10'. Kakà sibila il palo con il destro, Turmena calcia sul fondo. Anche Imparato non inquadra di un soffio il bersaglio, sempre l'ex Feldi impegna l'estremo difensore di Centonze. Ancora il Diez evita Manfroi e va in porta, Botta salva sulla linea. Nel finale Milucci quinto uomo per Oliva, Ranieri para sul mancino velenoso di Jefferson. A 45 secondi dallo scadere doppio giallo a Grasso per presunta simulazione, ma il San Giuseppe non la chiude, anzi, prende gol in superiorità numerica. Oliva lascia giustamente Milucci portiere di movimento e rinuncia a Ganho. In un disperato assalto finale il Fuorigrotta trova una doppia rimessa laterale, Turmena indovina lo spiraglio per Milucci che, tutto solo, ad un secondo dalla fine, regala il pari insperato facendo esplodere il Palacercola. Il tecnico Fabio Oliva elogia i suoi: “E’ stata una gara incredibile giocata contro una grandissima squadra, recuperarla così sotto di due reti, con un gol allo scadere in inferiorità numerica ci dà grande forza. Ma anche con una sconfitta il campionato sarebbe stato ancora aperto. Questi ragazzi meritano tutti un elogio”.

FUTSAL FUORIGROTTA-REAL SAN GIUSEPPE 2-2 (0-0 p.t.)

Futsal Fuorigrotta: 1 Caio, 12 Ganho, 4 Grasso, 6 Perugino (C), 8 Imparato, 9 Arillo, 10 De Simone, 14 Kakà, 5 Giaquinto, 17 Turmena, 20 Milucci, 23 Jefferson. All. Oliva

Real San Giuseppe: 1 Ranieri, 7 Borriello, 8 Duarte, 9 Botta (C), 11 Chimanguinho, 16 Favero, 20 Follador, 21 Calabrese, 26 De Caro, 28 Manfroi, 33 Bico, 74 Guazzo. All. Centonze.

MARCATORI: 00'34'' s.t. Manfroi (SG), 3'45'' Duarte (SG), 10' De Simone (F), 19'59'' Milucci (F)

ARBITRI: Daniele Intoppa (Roma 2), Stefano Parrella (Cesena) CRONO: Salvatore Minichini (Ercolano)

NOTE: Amm.: Grasso (F), Turmena (F). Esp.: Arillo (F), Grasso (F). Falli: 4-5 p.t./ 3-5 s.t..

Spettatori: 600 circa