Furto a casa di Walace, presi rolex e abiti griffati

Furto a casa del centrocampista Walace, giocatore dell'Udinese.

I ladri hanno fatto irruzione in casa sua e sono spariti Rolex e abiti griffati per 200mila euro. L'edizione odierna del Messaggero Veneto fa sapere che il tutto è successo a Pasian di Prato mentre il centrocampista era impegnato nella partita contro il Lecce.

Non è il primo colpo fatto in casa di giocatori dell’Udinese negli ultimi mesi. A settembre, infatti, anche Arslan era stato rapinato con modalità molto simili, mentre il tedesco era in campo contro l’Inter.

