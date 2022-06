Italia U19, sconfitta contro la Francia per 4-1 ma che assist di Ambrosino! | VIDEO

Nel match di questo pomeriggio disputato dell'Under19 iatliana contro i pari età della Francia, si è registrata la pesante sconfitta degli azzurri per 4-1. In campo anche Ambrosino titolare e sostituito dopo 72 minuti, conditi dall'assist per il gol italiano.

FRANCIA U19 (4-3-3) : Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara (C), Semedo Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchaouna, Cissé A disp.: Lo-Tutala (GK), Hadjam, Doukouré, Touré, Adeline, Virginius, Ben Seghir, Arconte, Bonny. All.: Chauvin.

ITALIA U19 (4-3-1-2) : Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola (C), Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino Di Bruttopilo. A disp.: Desplanches (GK), Ghilardi, Giovane, Fabbian, Casadei, Miretti, Nasti, Faticanti. All.: Nunziata.

Arbitro: António Nobre (Portogallo). Assistente 1: Pedro Martins (Portogallo). Assistente 2: Steffen Beck Bramsen (Danimarca). Quarto Ufficiale: Morten Krogh (Danimarca).

Marcatori: 16' Volpato (Italia U19), 21' Da Silva (Francia U19), 37' Tchaouna (Francia U19).

Clicca su play per guardare l'assist di Ambrosino: