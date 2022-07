Foschi: "Dybala? Ammortizzare 6 mln l'anno è difficile, Spalletti ha un altro modulo in testa

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Rino Foschi:

“Dybala? Il Napoli ha pensato che cambiando il tipo di modulo non potesse essere importante come alla Roma. Per me il mister ha un altro modulo in testa. Preoccupazioni nell’ambiente Napoli? È un discorso un po’ particolare. Partiamo da due anni a questa parte, questa SuperLega, i parametri zero, etc. Io ho fatto delle cose interessanti al Palermo, con le riconferme non facevo mercato praticamente mai. I presidenti cercano di tenere in piedi una società senza fallire e con un progetto diverso. Non è una delusione, il Napoli ha fatto bene con le operazioni che doveva fare. Chi è più bravo cerca di costruire un progetto importante per il futuro. Quello che è più importante sono gli ammortamenti ed i bilanci.

Kim è un colpo importante perché sta bene nei progetti e nel modulo. Due anni fa l’Inter ha vinto il campionato con presidenti stranieri, ma erano 4 mesi che non pagava gli stipendi. Poi hanno cambiato le regole. Ammortizzare un giocatore che costa 6 milioni all’anno è difficile. Oggi come oggi in Italia siamo in difficoltà. Il Napoli l’anno scorso ha fatto il massimo che poteva. Non dimentichiamoci che i presidenti stranieri non hanno la passione dei presidenti italiani. Vorrei vedere che fine faremo quando questi grossi investitori avranno fatto già stadi e tutto. Io in questo momento qui ammiro molto chi fa il calcio all’italiana come lo fa il Napoli. L’anno scorso ha lottato per vincere il campionato, poi ha sbagliato un paio di partite. Non c’è più l’amore per la maglia da parte dei giocatori”.