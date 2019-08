Fiorentina-Napoli 3-4, i viola calciano di più, gli azzurri sono padroni del campo [STATISTICHE]

Il Napoli batte la Fiorentina: all'Artemio Franchi, la prima di campioanto finisce 3-4. Gara scoppiettante e ricca di episodi: da segnalare un rigore inesistente per la SSC Napoli ed uno dubbio fischiato in favore della Fiorentina. Ad aprire le danze è Pulgar dopo nove minuti di gioco, pareggi ai conti Mertens al 38' e raddoppia Insigne su rigore al 42'. Nella ripresa le squadre non mollano: Insigne firma la doppietta al 67', Milenkovic segna ancora al 52', segnano anche Callejon al 56' e Boateng al 65'.

Possesso palla in favore degli azzurri che chiudono con una percentuale del 58%, calciano di più i viola: 20 tiri totali per la squadra di Montella, solo 15 per i ragazzi di Ancelotti.

