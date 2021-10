Napoli calcio - Una vittoria in rimonta per il Napoli che, dopo essere passato in svantaggio, la ribalta a Firenze con Lozano e Rrahmani. Possesso palla superiore per la Fiorentina ma il Napoli è stato più pericoloso nelle conclusioni verso la porta, infatti, Dragowski è stato maggiormente impegnato.

