Secondo giallo della partita al 31esimo per Milenkovic. Il difensore viola prova ad intervenire su Insigne che lo anticipa. Il fallo è netto e Abisso non può far altro che assegnare un calcio di punizione al limite per il Napoli e ammonire il difensore della Fiorentina.

Grande esecuzione del capitano del Napoli che prende in pieno la traversa con Terracciano battuto.

Napoli vicinissimo al vantaggio.