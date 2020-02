Fiorentina-Milan 1-1, i rossoneri raggiunti nel finale non superano il Napoli in classifica

Serie A - Fiorentina-Milan finisce 1-1. La sfida del sabato sera dello stadio Artemio Franchi finisce in pareggio, consentendo al Milan di agganciare il Napoli in classifica al 6° posto a 36 punti ma non di superare gli azzurri. La squadra di Pioli aveva raggiunto il gol dell'1-0 ad inizio secondo tempo, restando poi anche in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Pezzella. A nulla è valsa però la possibilità di giocare con un uomo in più per quasi 30 minuti. I rossoneri si sono fatti raggiungere sull'1-1 a causa della rete su rigore di Pulgar. Rigore fischiato per fallo di Romagnoli su Cutrone.