"Marò!": eurogol Mertens, Siani, D'Alessio e i De Laurentiis impazziscono in tribuna [VIDEO]

Napoli Calcio - In tribuna, ad assistere alla gara allo stadio Maradona tra Napoli e Lazio, ma prima ancora alla cerimonia in ricordo di Diego Armando Maradona anche tanti personaggi illustri: sono presenti Sal Da Vinci, Alessandro Siani, Fabio Cannavaro, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e Salvio Esposito. In allegato il video dell'esultanza di tutta la tribuna Vip alla prima rete di Mertens: