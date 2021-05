E' morto Tarcisio Burgnich, 'La Roccia' giocò tre anni nel Napoli: fu vice campione del mondo

Lutto nel mondo del calcio. Questa notte è morto in Versila Tarcisio Burgnich, ex allenatore ed ex calciatore italiano campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana.

E' morto Tarcisio Burgnich

E' considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. Per via della sua prestanza fisica fu soprannominato Roccia, nomignolo coniato da Armando Picchi, compagno di squadra nell'Inter e in Nazionale. A lui si sono ispirati futuri specialisti della marcatura a uomo come Claudio Gentile e Pietro Vierchowod. Burgnich se ne è andato alla viglia del 50esimo anniversario della morte di Armando Picchi. Giocò nella Ssc Napoli per tre anni, prima di dare l'addio al calcio.