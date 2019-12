Disastro Napoli, era dal 2009 che non aveva così pochi punti alla 14° giornata: solo Reja nel 2007 all'esordio in A fece peggio

Ultimissime calcio Napoli - Prima parte di stagione in Serie A disastrosa per il Napoli di Carlo Ancelotti, soprattutto in relazione alle enormi aspettative poste sulla squadra a inizio stagione da proclami di allenatore e società. Con la sconfitta di questa sera contro il Bologna al San Paolo si è forse toccato uno dei punti più bassi degli ultimi anni della gestione De Laurentiis, e a confermarlo non sono semplici giudizi a caldo ma i numeri e i dati statistici. Quello di quest'anno è il peggior inizio stagione della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis dal 2009 ad oggi.

Solo nella stagione 2009-2010 infatti, gli azzurri avevano totalizzato solo 20 punti nelle prime 14 giornate, proprio come il Napoli di Ancelotti in questa stagione 2019-2020. Solo Edy Reja fece peggio con 18 punti totalizzati nella stagione 2007-2008 alla 14° giornata, quando però il Napoli era all'esordio assoluto in Serie A nella gestione De Laurentiis. Un risultato quindi del tutto legittimo, quello...