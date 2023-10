Diritti tv, offerte a 870 milioni: la settimana chiave

La trattativa per i diritti televisivi entra nella sua fase cruciale e Calcio&Finanza ha fatto il punto sui prossimi passi. La prossima settimana, l'argomento degli accordi per la trasmissione della Serie A nel ciclo che prenderà il via a partire dal 2024 sarà nuovamente al centro dell'attenzione dei presidenti dei club e non solo. Venerdì 6 ottobre si terrà un nuovo round di trattative private tra la Lega, la commissione dei club e i tre broadcaster ancora in lizza: DAZN, Mediaset e Sky. L'obiettivo è trovare un accordo che superi la cifra di 900 milioni di euro di incassi annui.

Le offerte dei tre broadcaster rimarranno valide fino a metà ottobre, il termine ultimo per prendere una decisione. Attualmente, la somma delle offerte raggiunge i 870 milioni di euro. Sky ha presentato un'offerta compresa tra 100 e 110 milioni, un aumento rispetto al triennio attuale. Mediaset si è attestata intorno ai 60 milioni per una trasmissione in chiaro durante la giornata. DAZN, che avrebbe la quota più sostanziosa, ha proposto 700 milioni di euro.