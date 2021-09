Di Canio racconta: "Spalletti mi affascina: una volta mi offrì una cena per sdebitarsi"

Ultime calcio - L'edizione odierna del Mattino ha pubblicato una lunga intervista a Paolo Di Canio che racconta un incontro che a suo modo descrive la personalità di Luciano Spalletti. Dal quotidiano si legge:

«Luciano è una persona che a me affascina da anni. Andai da lui a Certaldo per una iniziativa di beneficenza, perché aveva organizzato una raccolta di fondi per comprare un’ambulanza. Pensate, anni dopo Luciano mi incontra in un ristorante di Milano, ci salutiamo e poi ognuno si siede al proprio tavolo. Chiedo il conto ma il proprietario mi dice che la cena è offerta da Spalletti. Vado per ringraziarlo e lui dice che doveva sdebitarsi per la mia presenza a Certaldo di una decina di anni prima...».