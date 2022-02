Derby, invasore preso a pugni da uno steward: intervengono i calciatori del Milan [VIDEO]

Durante il derby di Milano tra Inter e Milan di sabato sera scorso, si è verificato un episodio increscioso avvenuto a bordo campo. Protagonisti dello spiacevole fatto un invasore, uno steward e i calciatori del Milan come dimostrano le immagini in allegato che vi mostriamo.

Steward prende a pugni l'invasore

In campo c'è stata abbastanta agonismo ed un filo di nervosismo tra Inter e Milan, come testimonia il furioso battibecco tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez. Quello che però fa discutere è accaduto ai bordi del campo di San Siro. Dopo diverse invasioni di campo riuscite gli steward sono andati in difficoltà.

Uno di questi episodi è avvenuto poco dopo il gol del pareggio del Milan firmato da Olivier Giroud. L'invasore dopo essere sfuggito di corsa ad un paio di addetti alla sorveglianza, è stato poi bloccato a terra da un folto gruppo di steward. Uno di loro arrivato in un secondo momento, da dietro si è accanito sul malcapitato e gli ha rifilato diversi pugni. Una reazione spropositata, un gesto violento evitabilissimo. Il trasgressore era ormai a terra immobilizzato, la situazione era del tutto sotto controllo.

Quei pugni però non sono passati inosservati anche ai calciatori del Milan che sono intervenuti per fermare l'accanimento dello steward. Condannabile l'invasione di campo, ancor di più la reazione violenta.

Derby, daspo per gli invasori

Il tifoso del Milan, che per festeggiare la vittoria nel derby ha invaso il terreno di gioco durante la gara contro l'Inter, ha ricevuto in automatico il Daspo, emesso dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi: si tratta di un 47enne brianzolo.

In totale sono sei i provvedimenti emessi a seguito di diversi episodi di intemperanze durante la stracittadina di Milano: un altro tifoso milanista di 21 anni, addetto al catering, è stato allontanato dallo stadio, per aver anche lui invaso il terreno di gioco.

Altri due sostenitori rossoneri, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi interisti dopo che erano state prese due bandiere del Milan dal sottostante settore nerazzurro.

Un altro tifoso dell'Inter è stato individuato tra i responsabili della cattura della bandiera: si tratta di un 21enne lodigiano, è stato denunciato per furto aggravato. Un 37enne tifoso rossonero di Milano è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito con violenza a uno steward.