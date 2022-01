Derby a rischio: venduti meno di 3mila biglietti, Spalletti prepara un programma alternativo

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sul derby Napoli-Salernitana, messo a rischio dal numero di calciatori contagiati in casa granata.

Ma intanto, prepara un programma alternativo, per non trovarsi spiazzato nel caso in cui i positivi della Salernitana impongano il rinvio in base al protocollo. Il piano B prevede un allenamento allo stadio di Fuorigrotta, Allo stesso orario previsto per la partita con il granata. Probabilmente, a porte chiuse. Ma non è escluso che possa essere concesso il via libera a coloro che hanno comprato il biglietto per domani. E fino a ieri la vendita è andata assai a rilento: nonostante la limitazione a 5000 posti, decisa per due turni di campionato dalla Lega Serie A, sono stati meno di 3000 i tagliandi venduti. Ed è il prezzo legato alla grande paura di queste ore per lo tsunami di contagi che ancora spaventa