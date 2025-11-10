DAZN, weekend da record: Inter–Lazio e Derby della Mole trainano la Serie A, terzo Bologna-Napoli

La Serie A continua a crescere anche sul fronte degli ascolti. L’11ª giornata del campionato 2025/26 ha registrato quasi 6 milioni di spettatori complessivi su DAZN (5.916.523), segnando un incremento del 18% rispetto allo stesso turno della passata stagione.

Il match più visto è stato Inter–Lazio, trasmesso in esclusiva e decisivo per il sorpasso nerazzurro in vetta: 1.326.487 spettatori collegati. Ottimo risultato anche per il Derby della Mole, seguito da oltre 1,2 milioni di utenti, mentre Bologna–Napoli ha superato quota 700 mila.

?Dati che confermano l’interesse crescente per la Serie A su DAZN, con un trend positivo e costante. La piattaforma, che trasmette tutte le partite del campionato, prosegue così la sua stagione record in termini di audience e coinvolgimento digitale.