"Dalle mie parti si dice che dove c’è un furbo c’è un bischero". Quando Spalletti rispose a Mourinho

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma a ricordare gli incroci tra Mourinho e Spalletti quando erano alla guida di Inter e Roma, quasi più di 10 anni fa. All'epoca non mancarono continui e attacchi e polemiche ma sempre con grande rispetto. Dal quotidiano si legge:

Alla Roma, Luciano ha scritto la storia, anche se lo scudetto lo ha solo sfiorato. Un po’ come Sarri al Napoli. Tra prima e seconda esperienza sulla panchina romanista ha ottenuto 416 punti in 209 partite di campionato (1,99 punti a partita). Ha fatto il record dei punti in una stagione, 87, due in più di Garcia nella stagione 2013/14. I duelli con Mou, poi restano memorabili. Come quello “zero tituli” a lui dedicato, che è stato qualcosa a metà strada tra la profezia di Nostradamus e le pozioni della Fata Morgana. Due parole che sono rimaste scolpite nella storia del calcio italiano. Tutta colpa di un rigore contestato a San Siro a cui Spalletti reagì con una frase delle sue: «Dalle mie parti si dice che dove c’è un furbo c’è un bischero: e io la parte del bischero non la voglio fare». E di sicuro, alla guida di questo Napoli, arriva all’Olimpico con l’etichetta di squadra da battere. Ed è una grande gioia per Lucianone.