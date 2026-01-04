Da Roma - Conte anche oggi indemoniato, vero regista: mai rischiato perché la Lazio sembrava spenta

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Da Roma - Conte anche oggi indemoniato, vero regista: mai rischiato perché la Lazio sembrava spenta

Lazio-Napoli 0-2, il commento da Roma

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli espugna l’Olimpico e supera la Lazio 2-0, dominando il primo tempo e gestendo la ripresa senza mai rischiare. I ragazzi di Conte, anche oggi indemoniato in panchina e vero regista della squadra, hanno mostrato superiorità netta contro una Lazio apparsa spenta e decisamente più debole.

Napoli in controllo, Lazio da rivedere

Secondo Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, sui social scrive: 

«Il Napoli espugna l'Olimpico laziale dominando il primo tempo e gestendo la ripresa. I ragazzi di Conte, anche oggi indemoniato in panchina e vero regista della squadra, non hanno mai rischiato perché la Lazio sembrava spenta oltre che nettamente più debole

La cosa più bella la coreografia della Nord, per il resto meglio dimenticare. È una stagione che rischia di chiudersi mestamente per i ragazzi di Sarri. Il Napoli conferma di lottare per lo scudetto. Anche oggi due espulsi in casa Lazio. Si spera in un mercato che possa dare una scossa, senza obiettivi si va sempre più indietro».

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