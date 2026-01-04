Da Roma - Conte anche oggi indemoniato, vero regista: mai rischiato perché la Lazio sembrava spenta

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli espugna l’Olimpico e supera la Lazio 2-0, dominando il primo tempo e gestendo la ripresa senza mai rischiare. I ragazzi di Conte, anche oggi indemoniato in panchina e vero regista della squadra, hanno mostrato superiorità netta contro una Lazio apparsa spenta e decisamente più debole.

Napoli in controllo, Lazio da rivedere

Secondo Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, sui social scrive: