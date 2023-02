Da Empoli - A testa alta contro un Napoli più forte

Al Castellani il Napoli vince 2-0 grazie ad un autogol di Ismajli ed Osimhen. Ci sono partite in cui, facendo i complimenti ai nostri per aver messo dentro il possibile, dobbiamo soltanto rendere merito all’avversario riconoscendo la superiorità e l’oggettività del risultato. Questa, e sono poche, è una di quelle partite ed al Napoli vanno fatti tutti gli elogi del caso perché in un campionato mediocre come questa serie A hanno fatto vedere un passo nettamente diverso ed una forza mentale unica e con merito andranno a vincere questo campionato. Napoli il dieci per venticinque minuti con l’espulsione di Mario Rui. Per noi una sconfitta totalmente indolore con una classifica che resta importante e con la testa che va subito a Monza in una partita che si, sarà di quelle che contano.

Questo il commento di Empoli-Napoli dei colleghi di PianetaEmpoli