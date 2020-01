Cremonese, esordio per Gianluca Gaetano contro l'Entella: sette minuti in campo per l'azzurrino [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Il club di De Laurentiis l'ha giustamente mandato a farsi le ossa vere in Serie B, dopo sei mesi alla corte di Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi. Nella giornata di ieri, finalmente Gianluca Gaetano è tornato protagonista.

Gaetano, esordio in B con la Cremonese

Esordio in Serie B per Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli in prestito alla Cremonese. L'azzurrino è entrato in campo al minuto 83 al posto di Piccolo nella gara pareggiata ieri contro l'Entella.

Questo il post via Instagram di Gaetano subito dopo il match:

