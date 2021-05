CorSera - Gattuso tieni tutti sulla corda: out in tre, torna Ospina ma gioca Meret

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Corriere della Sera si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista del match con l'Udinese. Dal quotidiano si legge:

Gattuso tiene tutti sulla corda, le insidie si nascondono dappertutto, come dimostra il mezzo passo falso con il Cagliari in casa. Con i friulani Gattuso dovrà fare ancora a meno di Koulibaly, infortunato, di Maksimovic, positivo al Covid e anche di Mertens, out per una distorsione alla caviglia destra. Torna Lozano dal primo minuto, recuperato il portiere Ospina, ma gioca Meret.