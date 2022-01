CorrSera - Basta una sola palla giusta per Petagna, le seconde linee si prendono la scena

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera mette in evidenza i punti forti che hanno portato il Napoli ha dominare con la Sampdoria.

Può bastare una sola palla giusta a un attaccante per far gol, l’ha avuta Petagna ed è stata sufficiente al Napoli per battere la Sampdoria e riprendersi il Maradona, dopo tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Empoli e Spezia. Massimo risultato con il minimo sforzo: sono le seconde linee a prendersi la scena (Juan Jesus e Ghoulam tra quelli elogiati a fine gara da Spalletti), titolari per necessità, in una partita dominata ma comunque tenuta in bilico fino all’ultimo secondo.