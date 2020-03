Ultimissime notizie Napoli - Si è svolta a gonfie vele l'iniziativa benefica degli ultras 72 della Curva B. I supporters partenopei hanno organizzato alla Loggetta una raccolta alimentare per oltre 50 famiglie in difficoltà per l'emergenza Coronavirus. Numerose le aziende ed i personaggi pubblici che hanno preso parte all'iniziativa, tra cui anche Pasquale Foggia, ds del Benevento, nato e cresciuto proprio in quel quartiere.

