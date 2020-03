"La SSC Napoli si stringe al dolore della famiglia Bove per la scomparsa del caro Dino": questo il tweet di cordoglio della società di Aurelio De Laurentiis per la scomparsa di Dino Bove, fondatore del Napoli Femminile. L'imprenditore napoletano 65enne era in terapia intensiva dal 18 marzo, dopo aver contratto il Coronavirus.