Coronavirus, accordo per la fornitura di 10 milioni di mascherine alle farmacie: prezzi e dettagli

Ultime Notizie - Un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più iva. È l'intesa che, a quanto si apprende, sarà siglata nelle prossime ore tra il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l'Associazione Distributori di Farmaci (Adf). Secondo l'accordo, i farmacisti pagherebbero a 38-40 centesimi le mascherine all'ingrosso, con un guadagno di circa 10 centesimi alla vendita per ognuna, raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all' emergenza.