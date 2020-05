Notizie - Scatta da lunedì la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per chi va al lavoro sarà sufficiente esibire un tesserino, ma non ci sarà bisogno dell'autocertificazione. Così come non servirà per andare a fare sport o al parco. I controlli saranno più mirati ad evitare assembramenti. Si potrà far visita ai congiunti, ma non agli amici. Conte: "Non servono uomini investiti di pieni poteri". A riportarlo è il sito di TgCom24.