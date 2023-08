L'agenza di stampa coreana YonahpNews, riferisce alcune dichiarazioni dell'allenatore della Corea Jürgen Klinsmann su Kim Min-jae: "Non sono affatto preoccupato per Minjae al Bayern Monaco perché è in una buona posizione. Il Bayern è una delle migliori squadre al mondo. È uno dei migliori difensori al mondo . Farà bene lì. Ci scambiamo messaggi tutto il tempo. Si sente felice lì. La sua famiglia si sente felice lì. È eccitante. Penso che sia qualcosa di cui essere molto, molto orgoglioso "