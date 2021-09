Coppa D'Africa, ecco quali partite salteranno Osimhen, Koulibaly e Anguissa: c'è anche la Juve

Ultime calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle prestazioni di Zambo Anguissa e sull'eventualità Coppa d'Africa. In quel periodo Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa, Koulibaly ed Osimhen. Dal quotidiano si legge:

D’altronde, tra 9 giorni ci sarà il nuovo esodo dei nazionali. Ecco, la linea potrebbe essere questa: il rinvio dei match previsti a gennaio. Con Juventus, Bologna, Sampdoria e la Salernitana. Ipotesi praticamente impossibile, anche perché la cosa non riguarda solo il club azzurro. E non c’è spazio nel calendario per tutti questi recuperi.