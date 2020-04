Contest Cagliari calcio, in finale il talento di Volla Andrea D'Aniello: votalo come il tesserato più amato

Andrea D’Aniello, classe 2003 da quest’anno in forza al Cagliari Calcio dopo un’esperienza di tre anni in serie C al Teramo fa parlare di sè sull'isola. Cresciuto calcisticamente con la scuola calcio Real Casarea del presidente Antonio Tanucci, oggi D’Aniello difende anche la porta della nostra Nazionale Italiana under 17. Il club sardo in questi giorni di difficoltà ha indetto un gioco sondaggio per eleggere il più votato tra i suoi tesserati e il talento di Volla dopo aver vinto le varie fasi eliminatorie dirette è arrivato in finale e chiede aiuto a tutti i napoletani: per votarlo basta andare su Instagram sul profilo WE.ARE.CAGLIARI .CALCIO, selezionare le storie e cliccare sulla foto di D’Aniello. In bocca al lupo!