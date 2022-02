Collovati: "Pareggio nel derby favorisce il Napoli, febbraio decisivo per lo Scudetto"

?Ultime Serie A - L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista di Fulvio Collovati, che si sofferma sull'incrocio di classifica in vista del derby tra Milan e Inter e la sfida del Penzo Venezia-Napoli

Apre il derby di Milano, domani il Napoli gioca a Venezia: gli azzurri potrebbero approfittarne in questo turno di campionato? «Il Napoli deve sperare in un pareggio nel derby ma è chiaro che penserà solo al Venezia, una squadra che gioca un buon calcio: gli azzurri per poter lottare per lo scudetto non potranno più ripetere passi falsi come quelli con l’Empoli e lo Spezia».

Il Napoli potrà lottare per lo scudetto? «Certo, a patto che vinca a Venezia e poi batta l’Inter nella partita successiva al Maradona. Il mese di febbraio sarà decisivo, anzi direi che questi due turni di campionato saranno determinanti. In questa settimana si è infortunato Lozano ma per il resto Spalletti avrà tutti a disposizione e contro i nerazzurri rientreranno anche Koulbaly e Anguissa dalla coppa d’Africa, un altro aspetto positivo per il Napoli. Per me, ad esempio, è stato importantissimo il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo».