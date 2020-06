Clamoroso a Piazza Mercato: torneo di calcetto a 12 squadre con fuochi d'artificio, neomelodici e pubblico

L'edizione online de Il Mattino riporta quanto accaduto questa sera a Piazza Mercato a Napoli:

"Ha dell'incredibile quello che sta accadendo in questi minuti a piazza Mercato. Un maxi torneo di calcetto a 12 squadre è in pieno svolgimento mentre ancora sono in vigore le regole che impongono lo stop forzato agli sport di contatto e le regole che impongono il distanziamento sociale per scongiurare il pericolo di nuovi contagi da Covid-19. Centinaia di persone ammassate dietro le transenne improvvisate stanno assistendo ai match di calcio a cinque a cui partecipano decine di calciatori amatoriali. Una organizzazione che ha previsto anche i minimi dettagli, con fotografi, droni e fuochi d'artificio sparati prima del calcio d'inizio".