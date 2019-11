Serata di relax per Amato Ciciretti, il calciatore del Napoli beccato al Bar Napoli di Via Caracciolo. Il trequartista no è mai stato utilizzato da Carlo Ancelotti, ha collezionato una presenza con la Primavera azzurra allenata da Roberto Baronio. Partenza quasi certa nella prossima sessione di mercato.

