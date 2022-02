Choc Salernitana, arrestati due calciatori per scippo

Notizie calcio- Incredibile ed inspiegabile quanto è accaduto a Salerno. Due calciatori della Primavera della Salernitana hanno scippato la borsa ad una signora da poco uscita da un ufficio postale. Poi si sono dati alla fuga da dove avvenuto lo scippo, ovvero il rione Carmine di Salerno: il tutto vanificato dall'intervento dei falchi in moto della squadra mobile.

La notizia è stata riportata anche dal Corriere del Mezzogiorno dove si apprende che: "Si tratta di due minori, entrambi del 2004, che giocano nella squadra Primavera della Salernitana. I due sono stati arrestati e per entrambi è stata disposta la messa in comunità".

I ragazzi non hanno ancora compiuto 18 anni, erano a bordo di un motorino in via Paolo de Granita, hanno individuato l’obiettivo, una signora, e hanno perfezionato lo scippo, portando via borsa e documenti. La signora, che probabilmente era appena uscita dal vicino ufficio postale, ha allertato le forze dell’ordine e fornito l’identikit dei ragazzi. I Falchi che erano in zona sono riusciti a bloccarli. I soldi (una significativa somma) sono stati restituiti alla malcapitata.

Il presidente del club Iervolino: «L’episodio ci lascia attoniti . Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni».

Il monito del questore Maurizio Ficarra: «Siamo davvero esterrefatti per quanto accaduto trovarsi di fronte come protagonisti di uno scippo due ragazzi che comunque hanno un sogno, un’aspettativa, quella di fare da grande i calciatori non ci esime dal chiederci: perché?».