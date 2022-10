Chiariello: "Ok Anguissa e Kvara ma quel Kim si sta dimostrando un difensore insormontabile!" | VIDEO

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria contro il Torino nel suo editoriale:

“Anguissa, oggi doppietta addirittura, quest’anno sta trovando anche continuità come stoccatore. Poi il solito Kvaratskhelia, che non finisce mai di meravigliare. Ma a me, quello che ha interessato e mi è piaciuto di più, è che contro il Torino che ha reagito molto bene e che ha dei trequartisti insidiosi ha saputo resistere molto nella fase difensiva. Ha dimostrato, come a Milano, che nella fase passiva ha qualità, copertura e coraggio. Quel Kim si sta dimostrando un difensore insormontabile, Rrahmani e lui sono una coppia difficile da battere.