Chiariello: "E' crollo totale! Gattuso fa il fenomeno in conferenza ma ha fatto 4 sconfitte!" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Editoriale di Umberto Chiariello a Campania Sport dopo Napoli-Fiorentina 0-2.

"E’ inutile fare tanti calcoli, serve a poco, qui la slavina non si arresta e il crollo è totale. C’era stato un segno di ripresa nel secondo tempo col Sassuolo, ma dopo un primo tempo tra i più brutti, e anche nella sconfitta con la Lazio.

Stasera, invece, abbiamo visto un primo tempo mediocre e ad un secondo pessimo, senza speranze. Non ricordo una stagione del Napoli con 10 partite e 5 sconfitte subite e con 4 perse consecutive in casa. La stagione doveva svoltare con 3 partite consecutive in casa con Fiorentina, Lazio in coppa e Juventus, al San Paolo proprio dove il Napoli fa peggio.

Gattuso in conferza stampa fa il fenomeno, tutti d’accordo con lui, quanto ci piace , chapeau all’uomo, ma il Napoli aveva bisogno di un allenatore che tirasse la squadra fuori dalle macerie di Ancelotti, capace di darle un elettroshock. Ora Gattuso si gioca la stagione, attende la Lazio nell’unico obiettivo minimo rimasto. La cosa più grave è che questa squadra, anche con Demme, nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta. Il Napoli non c’è fisicamente, non ha vinto un contrasto, non ha conquistato una seconda palla, sempre secondo nella corsa. La squadra è a pezzi, al 70esimo muore o perché prima l’altro allenatore ha sbagliato preparazione o perché ora sta sbagliando Gattuso a caricare di lavoro troppo i calciatori.

Il Napoli non c’é fisicamente e mentalmente, si è sciolta come la neve al sole. Come al soluto si vuole creare un solo capro espiatorio, Insigne, ma se non ci pensa lui a creare qualcosa, non ci pensa nessuno. Questa squadra è morta dopo l’ammutinamento, ma il cancro viene da lontano quando ci siamo affidato ad un allenatore pluridecorato, che ci ha dato solo belle parole.

La situazione è davvero preoccupante e quando l’ho detto in anticipo non è perché sono una Cassandra, ma perché ho visto prima tante cose che non andavano. Mi permetto di dire, quale è il progetto tecnico? Il tifoso vuole sapere l’anno prossimo cosa saremo, ci sarà un arretramento? Si riparte ma per fare che? Vorrei almeno un minimo di charezza, il presidente tace , il ds anche, ci mette solo il faccione Gattuso,fenomeno solo fuori dal campo”.