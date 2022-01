Cdm - Un solo allenamento per Elmas, attacco ai piccoletti. Ieri Tuanzebe ha firmato

Ultime calcio - Il Napoli dei superstiti è chiamato ad affrontare la pericolosa sfida di Torino con la Juventus e l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno mette in evidenza la formazione da inventare per Spalletti.

Il reparto arretrato a breve avrà un rinforzo, ieri Tuanzebe ha firmato tutti i documenti, la pratica è ormai completata e il difensore in arrivo dal Manchester United domani dovrebbe essere a Roma per le visite mediche a Villa Stuart. La difesa sarà a dir poco sui generis, costretta da un’emergenza pazzesca con le «vittime» del virus che sono aumentate di giorno. Il Napoli precario s’affida alle qualità dei superstiti di Torino, che trova sostanza soprattutto sulla trequarti e in attacco. Elmas ha fatto un solo allenamento ma sarà in campo, è guarito dal Covid-19 in tempo per partecipare alla gara contro la Juventus. Toccherà poi ai piccoletti Politano, Mertens e Insigne guidare il fronte offensivo, tentare d’impegnare costantemente la difesa bianconera che registra qualche assenza.