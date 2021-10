Cdm - Spalletti ha individuato la chiave per sfuggire al pressing del Torino

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sullo stato di forma che sta attraversando Osimhen. Dal quotidiano si legge:

Domenica arriva il Torino, Juric nella scorsa stagione è stato lo spauracchio del Napoli, in quella maledetta sfida all’ultima giornata ha anestetizzato la profondità di Osimhen. Il Napoli di Spalletti, però, è in un’altra fase, ha sviluppato gli anticorpi, sa anche aspettare il momento giusto per azionare la profondità del suo bomber. Sarà una delle chiavi per sfuggire al pressing granata, una minaccia costante anche per aprire gli spazi per i compagni.