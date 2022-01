Cdm - Insigne giocherà il suo ultimo Juventus-Napoli: Lorenzo sa che saranno mesi difficili

Ultime calcio - Il Napoli dei superstiti è chiamato ad affrontare la pericolosa sfida di Torino con la Juventus e l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno mette in evidenza la formazione da inventare per Spalletti. Occhi puntati su Lorenzo Insigne

Insigne giocherà il suo ultimo Juventus-Napoli. È stata una vigilia particolare per il capitano azzurro, dopo le immagini dell’Hotel St. Regis a Roma, che hanno ormai dato la certezza del trasferimento dal primo luglio al Toronto Fc. Lorenzo sa che saranno mesi difficili ma vuole chiudere bene la sua avventura napoletana e il percorso inizia in salita con la complessa notte di Torino da capitano dei superstiti azzurri, nello stadio in cui non ha mai segnato.