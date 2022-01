Cdm - Da Napoli il messaggio di Spalletti alla squadra nella riunione tecnica tocca le corde giuste

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli esce con un pareggio dalla trasferta in casa della Juventus e il Corriere del Mezzogiorno ci svela un particolare interessante.

Nel silenzio della riunione tecnica nell’albergo di Torino da Napoli arriva il messaggio di Luciano Spalletti che tocca le corde giuste, ricorda alla squadra il proprio valore e che la Juventus in classifica è dietro. La situazione era nel caos tra tamponi da riprocessare ed emergenze di ogni tipo ma Spalletti con la sua esperienza ha visto un corridoio in cui credere. Come Insigne in campo quando ha servito Politano alle spalle dell’avversario, poi il diagonale di Mertens che né Szczesny né De Ligt sono riusciti a respingere. È il gol numero 142 della sua avventura partenopea, numeri che lo incoronano leader assoluto della classifica marcatori all time della storia azzurra. Non riesce ad essere continuo durante la gara come nei tempi più belli ma fornisce sempre una soluzione con la qualità dei suoi colpi.