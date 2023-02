Caso Juve, Abodi: "Plusvalenze? Serve autoregolamento federale"

In occasione del viaggio a L’Aquila, dove sorgerà il Centro di formazione del Servizio civile universale, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha parlato del tema plusvalenze auspicando un’autoregolamentazione.

«Sul tema in generale di una cattiva gestione di alcune società calcistiche prima di tutto nel rispetto dell’autonomia, mi auguro che ci sia un’autoregolamentazione all’interno del sistema federale. Tenendo conto anche di ciò che viene fatto a livello europeo. Resta il tema della competitività: regole comuni e miglioramento della normativa interna nello sport, nella fattispecie il calcio, in modo che ci possa essere un’equa competizione a livello nazionale e internazionale, anche contrastando le patologie gestionali e fornendo strumenti che garantiscano l’equa competizione, perché a volte si determinano condizioni che non garantiscono una competizione corretta».