Notizie Napoli calcio. Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

Kvara arrabbiato al momento della sostituzione? "Devi avere rispetto anche per i tuoi compagni che stanno entrando in campo e che si allenano ogni giorno come te. Un allenatore nuovo magari vuole anche dare la possibilità a che è più fresco. Questi atteggiamenti, per un allenatore, danno fastidio".