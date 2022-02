Bucciantini: "Il caso Vlahovic è la storia più banale mai vista: sesta che rinforza la settima in classifica"

Ultime notizie Napoli - Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli se rimette insieme i giocatori e la salute, è una squadra competitiva con l'Inter. Se L'Inter rallenta allora si aprono certi discorsi ma se facesse 6 punti con Milan e Napoli allora scava un bel solco. L'Inter ha avuto continuità e crescita, Milan e Napoli hanno la possibilità di rilanciare la sfida. Osimhen? E' stato un fattore nel campionato, col suo addio per la coppa d'Africa si sono spostati gli equilibri.

Caso Vlahovic? E' stata la storia più banale e scontata che ho vissuto in questi anni di calcio. E' anche giusto che si sia verificato tra due squadre rivali paradossalmente. Non si è mai visto che una squadra sesta in classifica rinforzi la settima, vicina in classifica: si toglie un bomber e adesso se lo ritrova contro. Abbiamo consegnato il calcio in mano ai procuratori: è così, e ai bordi ci è finito il tifoso. Succede tra Juve e Fiorentina tra l'altro, due rivali. Il calcio non è più quello di una volta: adesso nemmeno il covid ha messo in discussione certi arricchimenti dei procuratori. Il leone mangia la preda, il ricco si arricchisce sulle spalle dei poveri, l'illuso diventa sempre più illuso. Ci vuole una legge che non faccia uscire i soldi dal calcio: anzichè dare 10 mln ai procuratori dalli alla Fiorentina che li spenderà sul mercato, e restranno nel calcio".