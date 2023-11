Brutta tegola per il Napoli al 37' della gara contro l'Atalanta. Mathias Olivera è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio: infortunio che il terzino si è procurato da solo, mettendo male la gamba in appoggio. L'uruguaiano ha dovuto abbandonare il terreno di gioco quasi in lacrime, trasportato dalla barella: al suo posto dentro Juan Jesus.