Bologna-Napoli, occasione colossale sciupata per Lozano. Al minuto 5, Fabian Ruiz imbecca il messicano con un lancio delizioso che di petto stoppa in area. Tutto solo davanti al portiere spara addosso all'estremo difensore. Skorupski si è salvato così. Buttata al vento una occasione per passare in vantaggio.

LIVE BOLOGNA-NAPOLI